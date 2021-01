Mercato Udinese – Nestorovski ai saluti? La Serie B è una possibilità

Il mercato dell'Udinese è entrato nelle sue ore più calde. Oltre a Lasagna anche Nestorovski sarebbe in uscita

Redazione

UDINE - Il mercato è ormai entrato nelle sue ore più calde. La finestra invernale di acquisti e cessioni finirà infatti il prossimo primo febbraio. Entro quella data l'Udinese, così come altri club in difficoltà nel massimo campionato, spera di aver sistemato la propria rosa. Magari partendo proprio dal reparto attaccanti. Fino a poco fa il nome più caldo in uscita sembrava quello di Kevin Lasagna. Il centravanti bianconero nel suo momento più florido era finito anche nelle grazie del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, che spesso e volentieri lo faceva figurare tra i suoi convocati. Tuttavia, quel periodo sembra ormai svanito e la verve del capitano non appare più la stessa.

LA TRATTATIVA - Il suo cartellino sembrava perciò destinato a finire nelle mani dell'Hellas Verona. Gli scaligeri ad inizio stagione hanno puntato su Nikola Kalicin, ma per un problema fisico o per un altro, il croato non è mai diventato fondamentale nei meccanismi di mister Ivan Juric. Tuttavia, nelle ore precedenti alla sfida di campionato, il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino, avrebbe stroncato sul nascere qualsiasi cessione da parte del club nei confronti del proprio leader. Questo in un certo senso complicherebbe anche la trattativa che vedrebbe Fernando Llorente passare dal Napoli ai friulani.

LA POSSIBILITA' - L'esperto centravanti spagnolo, finito ai margini del club partenopeo, era stato infatti indicato come il sostituto naturale di Kevin Lasagna. Ciononostante, anche Ilija Nestorovski sembrerebbe aver fatto il suo tempo al club. Secondo quanto riportato da Tuttob.com, il suo cartellino avrebbe mosso l'interesse di Brescia e SPAL. L'ex Palermo, si è confermato in Italia proprio con i rosanero nella serie cadetta. Un suo ritorno in B potrebbe giovare al suo rilancio e al mercato bianconero. La pista che porta a Fernando Llorente non è ancora chiusa. Tuttavia qualcosa deve muoversi in uscita.