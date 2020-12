Mercato Udinese, Pinamonti la chiave dell’Inter per De Paul

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul sarà al centro della prossima sessione di calciomercato estiva. Oggi abbiamo raccontato del piano della Juventus per avere il centrocampista argentino ma la Vecchia Signora non è la sola in fila per il 10 dei friulani. Infatti anche l’Inter è fortemente sul calciatore, il quale ha espresso la sua volontà di non forzare la mano con i Pozzo e la fermezza di restare a Udine, almeno fino a quando non arrivi una proposta in linea con le richieste della società friulana. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter starebbe studiando le mosse per accaparrarsi l’argentino soffiandolo alla Juventus. Le pedine che potrebbero iniziare l’effetto domino sono Eriksen in uscita vista la poca considerazione del tecnico leccese, e Nainggolan sempre con l’obbiettivo di tornare a Cagliari. Queste mosse permetterebbero all’Inter di muoversi già a gennaio su De Paul, ricordando che l’estate scorsa i Pozzo declinarono la proposta dello Zenit da 25 milioni. La società bianconera infatti non vuole meno di 35-40 milioni, ma ci sarebbe una formula che potrebbe accontentare tutti. L’ipotesi è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e l’inserimento dell’attaccante Pinamonti.