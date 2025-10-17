mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Pafundi out! Un mese di stop per il trequartista

udinese

Notizie Udinese – Pafundi out! Un mese di stop per il trequartista

Notizie Udinese – Pafundi out! Un mese di stop per il trequartista - immagine 1
Dopo un grandissimo avvio di stagione alla Sampdoria è arrivata una brutta notizie anche per i friulani: Pafundi rischia un mese di stop
Lorenzo Focolari Redattore 

Sono passati pochi mesi da quando l'Udinese ha deciso di dare in prestito Simone Pafundi alla Sampdoria. La scelta ha visto un unico fattore chiave: il ragazzo deve ancora "farsi le ossa" e la Serie A rimane ancora un gradino troppo alto da salire.

L'unico che ha sempre creduto nelle qualità del giovane 2006 è Roberto Mancini che di recente ha professato di essere stupito di come ancora oggi Pafundi non giochi nella massima lega italiana. All'interno dei blucerchiati il trequartista ha convinto mister Donati dopo poche volte e così è arrivato anche un goal e due assist.

Purtroppo proprio oggi è arrivata una brutta notizia. Una lesione al retto femorale costringerà Pafundi a restare out per almeno un mese. Questo porta ad una sospensione delle prestazioni che riprenderanno sicuramente al termine dell'infortunio. Le ultime di mercato: Runjaic ha il “nuovo” centravanti? Firma unica <<<

Leggi anche
Udinese – Runjaic e Nicola vogliono i tre punti: i precedenti del match
Udinese News – La porta rimane “corta”! L’infortunio in nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA