Sono passati pochi mesi da quando l'Udinese ha deciso di dare in prestito Simone Pafundi alla Sampdoria. La scelta ha visto un unico fattore chiave: il ragazzo deve ancora "farsi le ossa" e la Serie A rimane ancora un gradino troppo alto da salire.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Pafundi out! Un mese di stop per il trequartista
udinese
Notizie Udinese – Pafundi out! Un mese di stop per il trequartista
Dopo un grandissimo avvio di stagione alla Sampdoria è arrivata una brutta notizie anche per i friulani: Pafundi rischia un mese di stop
L'unico che ha sempre creduto nelle qualità del giovane 2006 è Roberto Mancini che di recente ha professato di essere stupito di come ancora oggi Pafundi non giochi nella massima lega italiana. All'interno dei blucerchiati il trequartista ha convinto mister Donati dopo poche volte e così è arrivato anche un goal e due assist.
Purtroppo proprio oggi è arrivata una brutta notizia. Una lesione al retto femorale costringerà Pafundi a restare out per almeno un mese. Questo porta ad una sospensione delle prestazioni che riprenderanno sicuramente al termine dell'infortunio. Le ultime di mercato: Runjaic ha il “nuovo” centravanti? Firma unica <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA