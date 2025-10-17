Notizie Udinese – Pafundi out! Un mese di stop per il trequartista

Sono passati pochi mesi da quando l'Udinese ha deciso di dare in prestito Simone Pafundi alla Sampdoria . La scelta ha visto un unico fattore chiave: il ragazzo deve ancora "farsi le ossa" e la Serie A rimane ancora un gradino troppo alto da salire.

L'unico che ha sempre creduto nelle qualità del giovane 2006 è Roberto Mancini che di recente ha professato di essere stupito di come ancora oggi Pafundi non giochi nella massima lega italiana. All'interno dei blucerchiati il trequartista ha convinto mister Donati dopo poche volte e così è arrivato anche un goal e due assist.