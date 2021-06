Notizie Udinese – Messi: ”Molto bello giocare insieme a De Paul”

Lionel Messi, in attesa di fare l'esordio in Copa America contro il Cile, ha speso belle parole per Rodrigo De Paul

Redazione

Se l'Udinese è riuscita a centrare l'obiettivo salvezza con largo anticipo, gran parte del merito è sicuramente di Rodrigo De Paul. Il capitano dei bianconeri è reduce dall'ennesima stagione giocata ad alti livelli. In campionato ha realizzato nove gol e fornito nove assist nelle 36 partite disputate. Inoltre, ha avuto una maturazione anche dal punto di vista mentale e tattico. E’ un giocatore completo che può ricoprire diversi ruoli: mezz'ala, trequartista, seconda punta ed addirittura mediano. All'età di 27 anni è pronto per fare il definitivo salto di qualità. Non a caso, l'argentino è cercato da mezza Europa. Al momento, la squadra più vicina ad acqusitarlo sembra essere l'Atletico Madrid di Simeone che ha anche presentato un'offerta di venti milioni più il cartellino di Nehuen Perez. I pozzo sono stati chiari: per De Paul servono quaranta milioni cash senza nessuna contropartita. In Italia, il classe '94 è finito sul taccuino di Maldini, Giuntoli e Nedved.

Le parole di Messi

Rodrigo De Paul non vuole distrazioni. La sua concentrazione è tutta per l'Argentina che stanotte farà il suo esordio in Copa America contro il Cile. I ragazzi di Scaloni affronteranno successivamente l'Uruguay, il Paraguay e la Bolivia. L'obiettivo minimo è quello di superare il girone, ma la seleccion ha voglia di tornare ad alzare un trofeo. Proprio dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato il capitano Lionel Messi, che ha speso belle parole anche per il centrocampista dell'Udinese.

''De Paul è diventato molto importante dall'arrivo di Scaloni, ed è un giocatore importantissimo per quello che dà in mezzo al campo, sia con il pallone che senza. Proviamo sempre a cercarlo e di stargli vicino. La mia posizione, il mio modo di giocare, il settore in cui mi muovo ogni volta è quello più vicino a lui. Piano piano ci siamo conosciuti e mi trovo molto bene a giocarci insieme''.