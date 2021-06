Notizie Udinese – Ecco i bianconeri convocati per la Copa America

La Copa America inizierà domani sera: ecco chi sono i calciatori bianconeri che prenderanno parte alla competizione

Dopo la fine dei vari campionati è tempo di Nazionale. Se nel nostro continente sono tutti eccitati ed emozionati per l'inizio degli Europei, in Sud America non aspettano altro che l'inizio della Copa America. Tuttavia, la competizione ha rischiato di saltare per il secondo anno di fila. La Conmebol, infatti, un paio di settimane fa ha comunicato che il torneo non si sarebbe svolto nè in Argentina e nemmeno in Colombia a causa della pandemia di Covid-19. Fortunatamente, il Brasile si è offerto di ospitare il torneo e grazie a questo cambio di sede last minute la manifestazione è salva. La gara inaugurale vedrà impegnati proprio i padroni di casa contro il Venezuela.