Udinese News – Metà classifica in solitaria: la Roma vola in testa

Decima posizione con 15 punti totali per l'Udinese mentre la Roma con i tre punti di ieri vola in testa con 24 punti

L'obbligo di ottenere un risultato positivo dopo le fermate di Milan e Napoli non ha incutito timore alla Roma, che ha affrontato il match contro l’Udinese con una consapevolezza sempre più chiara, riporta la Gazzetta dello Sport aggiunge: “Gasperini ha preso in eredità da Ranieri la miglior squadra per prestazioni dello scorso girone di ritorno, ma sta continuando a svilupparla sempre di più e meglio, seguendo i principi che hanno portato l’Atalanta tra le grandi, tanto da far segnare - per primo in serie A - Zeki Celik. Un quinto di centrocampo, un ruolo fondamentale nel gioco di Gasperini”.

Prosegue spiegando: “Il 2-0 inflitto all’Udinese dell’odiato ex Zaniolo, accolto da fischi e buu sin dal primo tocco, quello del calcio d’inizio, ha un significato aggiuntivo, perché la Roma lo conquista con l’anima italiana”. Vale a dire con Pellegrini, Mancini, Cristante e anche Baldanzi. Tutto ciò in una Roma in cui è evidente l’impatto della manovra rapida, avvolgente e coinvolgente di Gasperini.

E per quanto riguarda l'Udinese? "L'a squadra di Runjaic ha offerto la resistenza possibile e ha cercato di attaccare solo nel finale, quando la Roma ha leggermente abbassato la pressione e la concentrazione. Su Zaniolo e Atta si è messo in mostra Svilar, un altro elemento chiave della squadra di Gasperini. Così adesso i friulani sono in decima posizioni in solitaria con 15 punti.