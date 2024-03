Notizie Udinese / Meteora in bianconero, gol all’Italia: ecco Machis

In pochi se lo ricorderanno in bianconero, uno dei tantissimi scambi tra (all'epoca) le tre società della famiglia Pozzo. Infatti nell'estate del 2018 arrivò dal Granada un calciatore che aveva fatto benissimo in Spagna e si chiamava Darwin Machis. Ieri l'Italia se lo è ritrovato contro ed è riuscito a mettere a referto una rete che poteva pesare tantissimo sul risultato finale.