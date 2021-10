Notizie Udinese – Silvestri: ”Faccio una promessa ai miei compagni”

Marco Silvestri ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, Ecco le dichiarazioni del numero uno bianconero

Redazione

L'Udinese si trova attualmente al tredicesimo posto in classifica a quota otto punti. La vittoria manca da troppe giornate. Al rientro dalla sosta, non sono ammessi passi falsi. Il Bologna è avvisato. Il club gestito da Pozzo sta attraversando una fase di cambiamento. Nell'ultima sessione di mercato ci sono stati molti movimenti, sia in entrata che in uscita. Tra i tanti volti nuovi approdati quest'estate ad Udine c'era anche quello di Marco Silvestri, arrivato dal Verona, con il duro compito di sostituire Juan Musso. Dopo circa due mesi dall'inizio del campionato, nessun tifoso friulano sta rimpiangendo il portiere argentino. Il nuovo numero uno dei bianconeri si è rivelato forte, affidabile ed esperto. Ha già conquistato tutti. Proprio il classe '91, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, dove ha parlato di Udinese, Serie A e Nazionale. Ecco le sue parole.

Sogno Nazionale

Il portiere ha parlato del suo sogno di approdare in Nazionale.''Devo dire la verità, mi è bruciato un po’ non essere andato all’Europeo. Sono stato convocato una sola volta nell’Italia, non mi sento appagato o soddisfatto. Ogni volta che mi infilo i guanti ho un pensiero fisso: far bene con l’Udinese per conquistare anche la Nazionale. Sono consapevole della concorrenza di altissimo livello, ma io non smetto di sognare e il mio obiettivo è quello di raggiungere il Mondiale''.

Attaccanti forti

L'ex Verona ha detto la sua sugli attaccanti più forti della Serie A. ''Vlahovic ha avuto una crescita esponenziale. Mi piace molto anche Abraham, da cui ho preso gol quando abbiamo affrontato la Roma all'Olimpico. E attenzione a Kean: ho giocato assieme a Moise nel Verona, quando era ancora più giovane. Ha qualità veramente importanti''.

Promessa

Infine, Silvestri ha fatto una promessa ai compagni in caso di qualificazione in Europa. ''Potrei portare i compagni in viaggio-premio nella Silicon Valley o a Los Angeles per la fiera E3, l’Electronic Entertainment Expo''. Per raggiungere questo traguardo, c'è bisogno di qualche rinforzo in più. Marino lo sa bene e sta sondando diversi profili per l'attacco. Ecco i nomi <<<