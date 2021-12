News Udinese – Il migliore in campo / Talento indescrivibile

La squadra bianconera è tornata alla vittoria in trasferta. Grazie ad una prestazione incredibile da parte del migliore in campo

Redazione

Era dal lontano settembre che la squadra bianconera non tornava da una trasferta con i tre punti in saccoccia. Un'attesa lunga ed a tratti troppo pesante per una società come quella friulana. Ieri, la squadra ha dato il suo contributo su tutto il campo e non ha certamente deluso le aspettative, anzi, ha giocato uno dei migliori match delle ultime stagioni. Una partita perfetta, mai in discussione sin dal primo minuto ed un Cagliari che nulla ha potuto contro le scorribande bianconere. Intanto andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo ieri e analizziamo la sua prestazione. Devastante sul rettangolo da gioco. Fantasia e belle giocate.

Il primo gol

Stiamo parlando dell'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu, nelle ultime giornate il suo rendimento era un continuo crescendo, ma ieri sera ha dato sfoggio a tutte le sue capacità: dribbling, velocità, gol, calci da fermo. Un giocatore completo e che se in forma, potenzialmente unico. Il primo gol arriva direttamente su punizione, cosa che non accadeva da qualche partita in quel di Udine, l'ultimo gol è stato contro il Torino da parte di Fernando Forestieri. Un tiro d'interno piede che rende la parabola indecifrabile e di conseguenza Cragno non può nulla. Il bello è che non finisce qua, perché lo spagnolo ha deciso di annientare l'avversario di turno.

La seconda rete

Il match è già sul tre a zero, ma l'Udinese continua a giocare (giustamente) e produrre un'enormità di occasioni da gol. Il Cagliari non può opporre resistenza, sia per la potenza della squadra friulana che per l'uomo in meno. Su un corner, la palla viene giocata corta e Deulofeu scambia con Makengo, trovandosi sul limite sinistro dell'area di rigore. Da quella zona di campo, fa partire un tiro a giro stupendo che si infila sotto l'incrocio. Questo gol corona una prestazione favolosa. Scopri che voto ha preso l'attaccante. Ecco le pagelle <<<