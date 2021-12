Cagliari – Udinese / Le parole di Deulofeu: “Ecco chi è mister Cioffi…”

Il team bianconero è tornato a vincere. Andrebbe aggiunto finalmente. Intanto ecco le parole dei giocatori alla fine dell'incontro

La squadra bianconera è tornata al successo , dopo moltissimo tempo il tabù vittoria in campionato è stato sfatato. Ora si vuole iniziare un nuovo ciclo e raggiungere più risultati utili possibili, l'idea di tutti è quella di poter trovare una quadra ed un'entità che permetta di togliersi diverse soddisfazioni. La strada intrapresa è indubbiamente quella giusta, ora bisogna soltanto continuare su questa strada. Intanto non perdiamo le parole dei giocatori alla fine dell'incontro.

" Ci siamo parlati nello spogliatoio poco prima dell'incontro, era passato molto tempo senza che riuscissimo a vincere e questa era una delle occasioni più ghiotte e l'abbiamo sfruttata nel migliore dei modi. Sin dall'inizio abbiamo avuto un atteggiamento perfetto, giocando la giusta intensità e compattezza, ma anche qualità. Il gol su punizione? È stato molto bello, ci siamo allenati con il tempo e poi il gol da calcio da fermo ha sempre il suo fascino. Mister Cioffi ? È un motivatore e questo ci serviva, dobbiamo continuare in questo modo e pensare partita dopo partita per raggiungere il successo".

"Sono molto felice, sia del gol che della vittoria del club. Stiamo parlando di una vittoria importantissima, volevamo vincere questa partita, non vincevamo da troppo tempo. La squadra ha iniziato molto bene e siamo contanti per il risultato raggiunto. Il mister ci da una grande mano, ci fa venire quella voglia di andare sempre in avanti, sono molto felice e vanno fatti i complimenti a tutti. Sono molto felice, di stare sempre pronto, titolare per la squadra. Non vedo l'ora di portare sempre qualcosa".