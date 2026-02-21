Una decisione chiara quella presa da parte del Giudice di Udine nel corso di queste ore. Le accuse nei confronti dei tifosi che erano stati portati a giudizio dopo quanto avvenuto con Mike Maignan sono state archiviate ufficialmente. Decisione finale dopo i fatti avvenuti nel match dello scorso Gennaio 2024, in quella che è stata una delle stagioni più complesse (dal punto di vista sportivo) per l’Udinese nel corso degli ultimi anni.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Milan | Insulti razzisti a Maignan: accuse archiviate per i tifosi
udinese
Udinese-Milan | Insulti razzisti a Maignan: accuse archiviate per i tifosi
decisione definitiva del tribunale di Udine è arrivata nel corso di queste ore. Ecco il giudizio riguardante gli insulti razzisti a Maignan
La scelta del Tribunale di Udine arriva poiché ci sono stati degli episodi e degli insulti nei confronti del calciatore ma si tratta di fatti isolati e che non hanno ricevuto alcun tipo di seguito da parte della Curva e del tifo organizzato. Una decisione chiara che va a ridimensionare quanto accaduto quella sera. Un segnale forte da parte della Cirva che si è subito distanziata da quanto avvenuto. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul mercato. Il nuovo Davis arriva dall’Inghilterra? Il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA