Udinese-Milan | Insulti razzisti a Maignan: accuse archiviate per i tifosi

Una decisione chiara quella presa da parte del Giudice di Udine nel corso di queste ore. Le accuse nei confronti dei tifosi che erano stati portati a giudizio dopo quanto avvenuto con Mike Maignan sono state archiviate ufficialmente . Decisione finale dopo i fatti avvenuti nel match dello scorso Gennaio 2024, in quella che è stata una delle stagioni più complesse (dal punto di vista sportivo) per l’Udinese nel corso degli ultimi anni.

La scelta del Tribunale di Udine arriva poiché ci sono stati degli episodi e degli insulti nei confronti del calciatore ma si tratta di fatti isolati e che non hanno ricevuto alcun tipo di seguito da parte della Curva e del tifo organizzato. Una decisione chiara che va a ridimensionare quanto accaduto quella sera. Un segnale forte da parte della Cirva che si è subito distanziata da quanto avvenuto.