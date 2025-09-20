Una prova da dimenticare, con i rossoneri che sono riusciti a fare quello che volevano dal primo all'ultimo minuto di gioco. L'Udinese si deve accontentare e soprattutto tornare con i piedi per terra dopo due vittorie di primissimo livello. Passiamo al top ed il flop di giornata.
mondoudinese udinese news udinese Udinese 0-3 Milan | Si salva solo un bianconero: il top e flop di giornata
udinese
Udinese 0-3 Milan | Si salva solo un bianconero: il top e flop di giornata
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri e i rossoneri. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli
IL TOP—
Un solo calciatore si merita la sufficienza sotto tutti i punti di vista, nonostante non sia stato supportato da parte dei suoi compagni e stiamo parlando di Arthur Atta. Il francese gioca una buona partita nonostante le evidenti amnesie dell'Udinese ed un centrocampo praticamente senza filtro. Passiamo ai calciatori che hanno deluso le aspettative.
IL FLOP—
Senza ombra di dubbio lo scettro di peggiore in campo non può finire che nelle mani di Razvan Sava. L'estremo difensore rumeno non riesce ad evitare le figuracce, visto che vanta responsabilità in tutte e tre le reti subite. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Milan-Udinese <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA