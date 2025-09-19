Udinese-Milan | Conferenza di Runjaic: “Cambia la formazione? Vedremo”

La sfida tra i rossoneri di mister Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaic è alle porte. Tutti i dettagli e la conferenza del tecnico

Redazione 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 14:19)

Mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato ed anzi non vede l'ora di scendere in campo per il suo secondo big match di questo inizio di stagione. Al BluEnergy Stadium arrivano i rossoneri di Max Allegri. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutte le dichiarazioni del coach alla vigilia.

Sull'inizio di stagione — "Siamo molto soddisfatti del nostro inizio di stagione, ma il campionato è ancora lungo e si sa che nel calcio ogni partita non è mai scontata. Dobbiamo continuare a lavorare e fare il nostro sul campo da gioco. Proveremo a dire la nostra contro i rossoneri, ma sta a noi continuare il trend positivo. Domani affrontiamo una squadra che ha cambiato moltissimo rispetto alla passata stagione. Ci aspettiamo una partita molto equilibrata contro una società che verrà ad Udine per conquistare i tre punti".

La formazione — "Squadra che vince non si cambia? Dipende. In base al nostro avversario potremmo cambiare chi scenderà sul campo da gioco. In queste prime partite ci siamo ben comportati, ma allo stesso tempo abbiamo commesso degli errori decisamente evitabili che contro il club di Allegri non ci possiamo permettere di ripetere. Non posso dirvi la formazione, ma a parte Lovric sono tutti a disposizione".

Zaniolo — "Zaniolo sta lavorando bene sin dal primo giorno, per quanto riguarda il campo ha bisogno di tempo. Contro il Pisa gli abbiamo dato più minutaggio del dovuto. È stata una partita difficile, in un ambiente caldo, nel secondo tempo abbiamo avuto poco il pallone e lui invece è un giocatore a cui piace averlo. È stata una buona occasione per migliorare la sua condizione, ma ci può dare molto di più".

