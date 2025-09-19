Poco più di 24 ore ad una sfida fondamentale per l'Udinese per confermare un ottimo avvio di campionato. La sfida sarà contro i rossoneri di Milano. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo alle dichiarazioni di Max Allegri in conferenza stampa.
udinese
Udinese-Milan | Parla Allegri: “Leao e Maignan ci saranno? Vi dico che…”
Leao e Maignan—
"Domani è una partita molto importante, il primo snodo cruciale della nostra stagione e vi posso già dire che ce ne saranno quattro. Aggiungo anche che Leao non ci sarà e speriamo di poterlo recuperare per la sfida contro il Napoli, visto che il suo recupero sta procedendo al meglio. Il secondo calciatore che tornerà settimana prossima Maignan e sarà per la sfida contro il Lecce".
Il capitano del Milan—
"Nel corso della sfida di domani posso dire che al 99% sarà Matteo Gabbia".
Su Modric—
"Parliamo pur sempre di un pallone d'oro e di conseguenza un calciatore di primissimo livello. C'è poco da dire, dobbiamo solo preservarlo e portarlo a giocare al 100%".
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Passiamo alle dichiarazioni di Runjaic: il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA