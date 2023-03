Milan-Udinese / Samardzic nel prepartita: “Ci manca la vittoria in casa”

Il match di questa sera è oramai alle porte ed a presentare l'incontro ci ha pensato proprio uno dei giocatori più importanti: Laki

Redazione

Oggi si scende in campo e per l'Udinese c'è solo un risultato ottenibile: la vittoria finale. La squadra di Andrea Sottil vuole tornare a dire la sua in campionato, visto e considerato che un piazzamento in Europa è ancora raggiungibile. Prima dell'incontro ci ha pensato proprio uno dei calciatori più importanti a dire la propria opinione su questa sfida da dentro o fuori, stiamo parlando di Lazar Samardzic. Non perdere tutte le sue parole su questa sfida che lo vedrà a prescindere protagonista, visto che stiamo parlando di uno dei talenti più luminosi della Serie A. Passiamo alle dichiarazioni del serbo, oggi al ritorno da titolare.

Il centrocampista serbo ha presentato la gara di stasera: “Ci manca la vittoria in casa. Questa sera ci sono tanti tifosi e vogliamo vincere. Siamo pronti per questa sfida – ha proseguito il fantasista – e vogliamo fare il nostro gioco e mettere in campo tutto quello che sappiamo fare ed abbiamo provato in settimana. Per me è una partita importante, voglio giocare sempre e con il Milan è sempre speciale”.

Le parole di Laki — Il trequartista ha poi concluso con un pensiero per Ibra, oggi al ritorno da titolare dopo il lungo infortunio: “Ibra? È un attaccante forte, lo sappiamo bene. Cercheremo di fermarlo". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulle scelte che potrebbero fare i due tecnici. Stanno per uscire le formazioni ufficiali, ma ecco anche i ballottaggi che devono essere sciolti. Le probabili formazioni di Milan ed Udinese <<<