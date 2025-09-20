mondoudinese udinese news udinese Udinese-Milan | Stasera si scende in campo: le scelte di mister Runjaic

Udinese-Milan | Stasera si scende in campo: le scelte di mister Runjaic

Il momento è arrivato, una vera e propria prova della verità per gli uomini di mister Kosta Runjaic. Ecco tutto i dettagli sulla sfida
Lorenzo Focolari Redattore 

L’Udinese si avvicina a quella che è (senza ombra di dubbio) la sfida più importante nel corso di questo inizio di stagione. Dall’altra parte del campo arriveranno i rossoneri di mister Max Allegri in quello che è in crocevia fondamentale anche per la squadra di Milano. Non perdiamo tempo e passiamo alle probabili formazioni. Ecco le scelte di Runjaic ed Allegri.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bravo. All. Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

