News Udinese – Tra le mille idee del tecnico / Una fa esclamare: “Eureka!”

Sono diversi i moduli provati dal tecnico Luca Gotti nelle ultime settimane e se fosse stata trovata la soluzione definitiva

Redazione

Sono diverse le idee che da diverso tempo frullano nella testa del tecnico bianconero Luca Gotti. La squadra bianconera, fino ad adesso, non aveva subito nessun cambiamento. Contro l'Atalanta c'è stato un primo e vero cambiamento di disposizione tattica. La partita è andata per il verso giusto e tutto questo viene giustificato anche dal pareggio finale. Il nuovo modulo adoperato, però sembra poter risolvere tutti i tipi di problemi, dato che si riesce a fornire ai giocatori molto più spazio di manovra e grande stabilità in tutti i reparti, ma andiamo ad analizzarlo nel dettaglio.

Le note positive

Il 3-4-3 utilizzato dall'Udinese ieri alle 12 e 30 ha messo in seria crisi l'Atalanta di Giampiero Gasperini, dato che per la maggior parte della partita gli orobici non sono riusciti a far breccia nella difesa bianconera. Anche dopo l'1-0 segnato da Ruslan Malinovski, il team gestito da Luca Gotti non si è scomposto. Fino ad arrivare agli ultimi minuti e trovare su calcio d'angolo il colpo di testa vincente. L'esperimento adottato dal tecnico italiano ha dato però i suoi frutti e di conseguenza anche questa nuova ipotesi va presa in considerazione per il futuro. Anche se alcuni giocatori rischierebbero di trovarsi fuori dai giochi. Ecco di chi stiamo parlando.

Tagliati fuori?

La squadra ieri ha girato benissimo, soprattutto grazie al grande sacrificio delle ali alte. Sia Molina che Pussetto hanno dato tutto e non si sono mai fatti scappare una sovrapposizione in fase difensiva. A questo punto però viene spontaneo chiederci se anche Pereyra e Deulofeu sarebbero disposti ad entrare in campo e sacrificare completamente le loro doti offensive per dover difendere al meglio. Dato che senza l'impegno di tutti è impossibile attuare uno stile di gioco così offensivo. Inoltre diversi mediani di centrocampo verrebbero tagliati fuori, dato che ne basterebbero solo due e non ci sarebbe più bisogno di così tanti giocatori in mezzo. Il match di ieri non si conclude così, scopri assieme a noi le pagelle. Beto il migliore <<<