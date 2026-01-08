Le parole di Miller nel post partita di Torino-Udinese: “Oggi ho avuto l'opportunità di giocare dall'inizio e sono davvero contento. Naturalmente, la mia gioia principale deriva dalla vittoria, e sento di aver dato il mio contributo. Quando si parte titolari e si riesce a vincere, è un'esperienza gratificante".
mondoudinese udinese news udinese Torino-Udinese | Miller: “Posso dimostrare il mio valore..” Le parole
udinese
Torino-Udinese | Miller: “Posso dimostrare il mio valore..” Le parole
Il giovane centrocampista bianconero è stato schierato titolare in campionato per la prima volta questa sera
Il centrocampista dell'Udinese prosegue: "Certamente è complicato abituarsi a un nuovo campionato, ma i miei compagni sono sempre al mio fianco, anche oggi. Col passare del tempo, riesco sempre di più ad adattarmi e ho la possibilità di mostrare il mio valore come giocatore. ”
Le valutazioni del match: Ci pensa la Za-Za! Le pagelle <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA