Udinese-Palermo | Miller nel post partita : le dichiarazioni ufficiali

Lorenzo Focolari Redattore 23 settembre - 21:25

L'Udinese avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Palermo con il punteggio di 2-1. Nella vittoria c'è il contributo di Lennon Miller, che ha segnato il secondo gol per i friulani. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

Ti sei presentato come mediano, oggi hai avuto un ruolo più offensivo.

"Ho parlato con l'allenatore, il quale desidera che io giochi in modo più propositivo; oggi ho seguito le sue indicazioni e spero di avere ulteriori opportunità".

Come procede il tuo inserimento nella squadra?

"Sto cercando di apprendere molto dai miei compagni, desidero giocare il più possibile e mostrare al mister ogni giorno che posso far parte della squadra".

Qual è la tua impressione sulla Serie A?

"È un campionato molto interessante, più tattico di quanto avessi immaginato; sono contento di aver trascorso le prime settimane qui e non vedo l'ora di affrontare le prossime partite".