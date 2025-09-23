L'Udinese avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Palermo con il punteggio di 2-1. Nella vittoria c'è il contributo di Lennon Miller, che ha segnato il secondo gol per i friulani. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.
udinese
Udinese-Palermo | Miller nel post partita : le dichiarazioni ufficiali
Ti sei presentato come mediano, oggi hai avuto un ruolo più offensivo.
"Ho parlato con l'allenatore, il quale desidera che io giochi in modo più propositivo; oggi ho seguito le sue indicazioni e spero di avere ulteriori opportunità".
Come procede il tuo inserimento nella squadra?
"Sto cercando di apprendere molto dai miei compagni, desidero giocare il più possibile e mostrare al mister ogni giorno che posso far parte della squadra".
Qual è la tua impressione sulla Serie A?
"È un campionato molto interessante, più tattico di quanto avessi immaginato; sono contento di aver trascorso le prime settimane qui e non vedo l'ora di affrontare le prossime partite". Le valutazioni del match: Zaniolo-Miller e bianconeri agli ottavi: le pagelle<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA