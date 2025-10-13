mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Miller vale 12 minuti! Il rientro a Udine

Udinese News – Miller vale 12 minuti! Il rientro a Udine

Il giovane talento dell’Udinese è entrato nel finale di gara con la Scozia: Runjaic lo aspetta al Bruseschi
Il centrocampista dell’Udinese, Lennon Miller, è stato schierato all’88° minuto nella partita tra Scozia e Bielorussia, incontro importante per le qualifiche ai futuri Mondiali.

Miller ha sostituito Gilmoure mentre la sua squadra conduceva con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Adams, attaccante del Torino, e di McTominay, centrocampista del Napoli. Al 96° minuto, Kuchko ha ridotto il divario, ma a due minuti dalla fine, la Bielorussia non è riuscita a completare il recupero.

Nella classifica del Gruppo C, la Scozia è attualmente prima con 10 punti.

Il giovane Abdoulaye Camara potrà tornare a Udine già domani, dopo che oggi ha partecipato alla vittoria della Francia Under 18 contro l’Inghilterra con un punteggio di 2-3. Le ultime di mercato: Rivoluzione bianconera? Cinque titolari ai saluti

