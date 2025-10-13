Udinese News – Miller vale 12 minuti! Il rientro a Udine

Il centrocampista dell’Udinese , Lennon Miller , è stato schierato all’88° minuto nella partita tra Scozia e Bielorussia , incontro importante per le qualifiche ai futuri Mondiali.

Miller ha sostituito Gilmoure mentre la sua squadra conduceva con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Adams, attaccante del Torino, e di McTominay, centrocampista del Napoli. Al 96° minuto, Kuchko ha ridotto il divario, ma a due minuti dalla fine, la Bielorussia non è riuscita a completare il recupero.