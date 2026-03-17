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Udinese – Miller vola in nazionale: ufficiale la convocazione con la Scozia

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Miller continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla convocazione
Lorenzo Focolari Redattore 

Lennon Miller continua a lavorare sul campo da gioco ed il suo rendimento in continua ascesa è sotto gli occhi di tutti. Il giovanissimo classe 2006, ha grande voglia di continuare a mettersi in mostra e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che possa prendersi un posto da titolarissimo all'interno dello scacchiere tattico dell'Udinese.

Nelle ultime ore è arrivata una grande notizia, visto che andrà con la Scozia per preparare al meglio il prossimo Mondiale. Il Commissario Tecnico Clarke ha deciso di inserirlo nell'elenco dei convocati per le amichevoli contro il Giappone e la Costa d'Avorio. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Derby di Milano per un top, c'è già il profumo d'asta <<<

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