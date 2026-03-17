Udinese – Miller vola in nazionale: ufficiale la convocazione con la Scozia

Lennon Miller continua a lavorare sul campo da gioco ed il suo rendimento in continua ascesa è sotto gli occhi di tutti. Il giovanissimo classe 2006, ha grande voglia di continuare a mettersi in mostra e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che possa prendersi un posto da titolarissimo all'interno dello scacchiere tattico dell'Udinese.