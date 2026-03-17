La sconfitta contro i bianconeri rientra nel percorso, ma bisogna preparare nel miglior modo possibile il prossimo incontro di campionato che sarà tutt'altro che semplice contro un team come il Genoa di Daniele De Rossi. Squadra ostica e che può mettere in difficoltà tutte le sue avversarie, soprattutto in casa.
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Calciomercato Udinese – Derby di Milano per il top: Pozzo sogna l’asta
Un vero e proprio derby per uno dei top in quel ruolo nella massima serie del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli sulla possibile asta
Nel frattempo tiene banco anche il mercato e nello specifico uno dei calciatori più interessanti della rosa bianconera. C'è una voce che porta un vero e proprio top verso la Capitale della Moda europea. Ecco tutti i dettagli <<<
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