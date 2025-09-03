Notizie Udinese – L’innesto dell’ultimo minuto! Il punto attuale

Il mercato nasconde sempre alcune sorprese e l'Udinese ha effettuato un ultimo acquisto in extremis per la propria porta

Il mercato, anche per quanto riguarda i nuovi arrivi, non è affatto fermo in casa Udinese . Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarà un nuovo giocatore, questa volta per il ruolo di portiere, attualmente vacante a causa della squalifica di Okoye e dell'infortunio di Padelli .

Il nuovo arrivato sarà Stefano Minelli. Essendo libero da ogni contratto, da oggi inizierà a lavorare con la prima squadra sotto la direzione del mister Kosta Runjaic. Minelli, portiere nato nel 1994, ha avuto esperienze con diverse squadre, tra cui Brescia, Padova, SPAL, Perugia, Frosinone, Cesena, Sudtirol, Feralpisalò e Novara.