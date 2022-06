News Udinese – Il mister ha già deciso: ecco il nuovo Deulofeu

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di riprendere

Il team bianconero continua a lavorare verso il prossimo impegno stagionale. Manca pochissimo per fare la differenza e far fare alla società quell'ultimo salto di qualità che manca per poter puntare ai migliori obiettivi stagionali. Le prossime ore potrebbero essere molto importanti e quasi decisive sul calciomercato visto che ci sono parecchi giocatori in uscita e molti altri che non vedono l'ora di fare la differenza per potersi assicurare il proprio futuro in bianconero. Nelle ultime ore, però, sembra essere quasi sicura l'uscita di un vero e proprio campione come Gerard Deulofeu. Ecco tutti i dettagli sull'uscita del centrocampista spagnolo e soprattutto sul suo possibile sostituto.

I dettagli

A quanto pare sembra essere solo questione di tempo, prima che la società possa trovare un accordo con il Napoli per il passaggio a titolo definitivo del calciatore spagnolo. Di conseguenza a questo punto la squadra friulana deve fare il massimo per poter sostituire quello che si classifica come il miglior realizzatore della società bianconera. Come detto in precedenza, però, la dirigenza ha le idee chiare e potrebbe esserci già pronto il sostituto. Un nome che sembra essere anche una garanzia. Ecco tutti i dettagli su questo passaggio e su questo nuovo trequartista.

Il nome perfetto

Il giocatore che non vede l'ora di avere più spazio per mostrare le sue capacità è Isaac Success. L'anno scorso nonostante abbia giocato principalmente spezzoni di partita è riuscito a fare ben due gol e servire soprattutto sette assist, diventando uno dei calciatori più importanti per il mister Gabriele Cioffi. L'idea è quella che possa esserlo anche per il nuovo tecnico. Sicuramente, però, bisognerà fare moltissimo sul mercato per continuare a mantenere la squadra competitiva. L'Udinese lo sa ed infatti si sta già muovendo al meglio.