Udinese – Mistero Kristensen / Non si allena coi compagni: ecco perché

Mistero per il difensore centrale Kristensen. Il ragazzo non si sta allenando con i compagni, ma sta facendo delle sedute personalizzate

Il calciatore danese è arrivato nel corso degli ultimi giorni di mercato all'Udinese. Si tratta di un difensore dalle qualità uniche oltre che importantissimo per tutta la squadra. Da quando è in Friuli, però, raramente si è allenato con tutti i suoi compagni. Ecco spiegato il motivo per cui il difensore potrebbe non essere ancora arruolabile contro il Cagliari.