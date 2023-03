News Udinese – Mister Nigeria: “Isaac in nazionale? Sotto osservazione”

Il calciatore nigeriano aspetta da diverso tempo la convocazione da parte della sua nazionale. Proprio nelle ultime ore ha parlato il tecnico

L'attaccante nigeriano Isaac Success detiene un particolare record nel corso di questa Serie A. Stiamo parlando del calciatore con più tiri fatti verso lo specchio della porta, senza mai mettere a segno una sola rete. Una situazione difficile quella che sta vivendo il bomber ex Watford che a differenza della passata stagione sembra avvertire un po' di più il pressing e l'impossibilità di sbagliare. Nel frattempo ha fatto un punto sulla sua carriera anche il tecnico della nazionale africana. Non è facile per Isaac convincere la nuova guida del team, ma il lavoro sodo del centravanti potrebbe aver conquistato anche un altro mister.

Proprio il tecnico della Nigeria, José Pereiro ha detto la sua su questo nuovo calciatore ed anche sul campionato italiano: "Lo stiamo osservando. A lui ed a tanti altri in Serie A: Dessers, Ola Aina, Ebuehi, per esempio. Li osserviamo tutti, poi quando ci sarà da fare la lista, dovremo fare delle scelte e non sarà facile". Bisogna sicuramente rimboccarsi le maniche e soprattutto trovare qualche rete in più se Isaac vuole sperare e poter raggiungere un ruolo di assoluto livello sia con la squadra che con tutti i tifosi. Sempre il tecnico ha commentato anche un altro aspetto di Isaac.

Sempre attenzionato — "Success c'è, fra i giocatori che abbiamo sott'occhio". Poche parole, ma che danno una grande mano a far capire a tutti che l'Udinese possiede calciatori di grande livello. Isaac è veramente vicino nell'entrare al prossimo raduno nazionale ed allo stesso tempo non è l'unico all'interno del nostro club. Un plauso va fatto anche a Nehuen Perez che ha già guadagnato la chiamata arrivata dalla nazionale Campione del Mondo. Ancora in dubbio i due italiani Silvestri e Udogie.