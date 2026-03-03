Un primo periodo con la maglia bianconera, poco più di un mese dal suo arrivo nella massima serie del calcio italiano e proprio nel corso dell'ultima serata è arrivato l'esordio con la casacca dell'Udinese. Passiamo alle dichiarazioni del croato dopo la grande vittoria nel corso dell'ultima sfida contro la Fiorentina, vinta per 3-0.
Udinese – Mlacic fa il punto sull’esordio: “Esordio? Una bella sensazione”
Branimir Mlacic ha commentato nel dettaglio il suo esordio e soprattutto questo primo periodo. Ecco tutti i dettagli sull'affare di mercato
"Sono felice di aver fatto il mio esordio, è una bella sensazione. Non è stato facile entrare ma i miei compagni mi hanno aiutato molto. Devo dire che Kabasele è sempre al mio fianco sia in allenamento che in partita ed è bello avere il suo supporto". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Atta in tribuna: ecco tutti i motivi <<<
