I grifoni hanno ritrovato dei top dall’infermiera e ora De Rossi prepara il modulo ”anti-Udinese” in vista di Lunedì

Oggi inizierà ufficialmente la 14esima giornata di Serie A. L’Udinese giocherà lunedì contro il Genoa. Proprio i rossoblu sono pronti ad affrontare la trasferta di Udine: ecco la prova lo è formazione.

Si potrebbe preannunciare un modulo a specchio per De Rossi: 3-5-2. In porta troverà posto Leali che davanti a sé avrebbe Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce ci potrebbero essere Martin a destra e Norton-Cuffy (recuperato).