News Udinese – Modulo a specchio per Gasperini? Le mosse dei giallorossi

Da Trigoria sono iniziate le ipotesi per le possibili formazioni schierabili da Gasperini contro l'Udinese all'Olimpico
Lorenzo Focolari Redattore 

La squadra di Gasperini viaggia sulle ali della vittoria europea contro il Rangers. I capitolini vogliono continuare a fare i risultati e si scontreranno contro l'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani vogliono rimanere a sinistra nella classifica e non devono cedere un solo centimetro. Dopo aver visto le possibili mosse di Runjaic ecco quelle di Gasperini.

Gasperini va verso il 3-5-2 con HermosoMancini e Ndicka a protezione di Svilar. In mediana favoriti KonéCristante ed El Aynaoui, sulle corsie laterali Wesley e Celik (in pole su Tsimikas). Davanti provati Soulé e Dovbyk.

Questa potrebbe essere la formazione titolare per domenica. Ci saranno sicuramente delle variazioni dovute anche agli imprevisti e alle condizioni fisiche da rivalutare. Le ultime del mercato friulano:Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra <<<

