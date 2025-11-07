Da Trigoria sono iniziate le ipotesi per le possibili formazioni schierabili da Gasperini contro l'Udinese all'Olimpico

La squadra di Gasperini viaggia sulle ali della vittoria europea contro il Rangers . I capitolini vogliono continuare a fare i risultati e si scontreranno contro l'Udinese di Kosta Runjaic . I friulani vogliono rimanere a sinistra nella classifica e non devono cedere un solo centimetro. Dopo aver visto le possibili mosse di Runjaic ecco quelle di Gasperini .

Gasperini va verso il 3-5-2 con Hermoso, Mancini e Ndicka a protezione di Svilar. In mediana favoriti Koné, Cristante ed El Aynaoui, sulle corsie laterali Wesley e Celik (in pole su Tsimikas). Davanti provati Soulé e Dovbyk.