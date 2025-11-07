La squadra di Gasperini viaggia sulle ali della vittoria europea contro il Rangers. I capitolini vogliono continuare a fare i risultati e si scontreranno contro l'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani vogliono rimanere a sinistra nella classifica e non devono cedere un solo centimetro. Dopo aver visto le possibili mosse di Runjaic ecco quelle di Gasperini.
News Udinese – Modulo a specchio per Gasperini? Le mosse dei giallorossi
Da Trigoria sono iniziate le ipotesi per le possibili formazioni schierabili da Gasperini contro l'Udinese all'Olimpico
Gasperini va verso il 3-5-2 con Hermoso, Mancini e Ndicka a protezione di Svilar. In mediana favoriti Koné, Cristante ed El Aynaoui, sulle corsie laterali Wesley e Celik (in pole su Tsimikas). Davanti provati Soulé e Dovbyk.
Questa potrebbe essere la formazione titolare per domenica. Ci saranno sicuramente delle variazioni dovute anche agli imprevisti e alle condizioni fisiche da rivalutare. Le ultime del mercato friulano:Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra <<<
