News Udinese – Mogi Bayat: la figura chiave del passaggio di proprietà

Il closing non è ancora ufficiale ma forse la figura di Mogi Bayat potrebbe essere chiave per chiudere la trattativa

Dal Belgio fa avanti la figura di Mogi Bayat. Si tratta del mediatore tra Gino Pozzo e Guggenheim Partners. I rapporti con Gino Pozzo non si limitano a questo, ovviamente. Il prestigioso quotidiano britannico “The Guardian” ha analizzato la relazione in un articolo di un anno e mezzo fa, citando l'agente di calciatori Daniel Kimoni: «Per lungo tempo ho pensato che Mogi fosse il direttore sportivo del Watford. Pozzo andava e veniva durante il giorno, permettendo che lui gestisse come preferiva».

Profondamente legato alla famiglia Pozzo , lui dovrebbe essere l’individuo che guiderà il fondo in Friuli. Tutto sembra indicare che abbia un ruolo cruciale con Guggenheim Partners , specialmente nel processo di transizione che dovrebbe confermare Gino Pozzo alla guida della gestione sportiva del club, per la gioia di Gianpaolo , suo padre, che recentemente ha auspicato un affare con la sua famiglia nel ruolo di garante, sulla scia di quanto fatto dai Percassi con l’Atalanta a Bergamo.

L'attuale proprietà desidera fare delle scelte per un po', sistemando la questione di ciò che un tempo si chiamava cartellini tra Udinese e Watford. Inoltre è al lavoro per vendere due giocatori di punta, Lorenzo Lucca e Jaka Bijol, e mantenere il terzo, Oumar Solet, da valorizzare l’anno prossimo. C'è già un accordo per il rinnovo del contratto del difensore francese. Per tutto ciò ci vuole tempo, anche se una co-gestione con gli americani (con una partecipazione del 20% era stata ipotizzata) avrebbe comunque una scadenza, il 2027.