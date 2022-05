Udinese – Nahuel Molina è chiaro: le dichiarazioni alla vigilia del match

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra molto interessante, le ultime

Il team bianconero si prepara all'ultimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita non semplice e soprattutto che non potrà essere sottovalutata per nessun motivo. Dall'altra parte ci sarà una società pronta a tutto pur di portare a casa i tre punti finali, stiamo parlando della Salernitana allenata da Davide Nicola. Una società che ha fatto una rimonta clamorosa e non vuole lasciare nulla sul più bello. Mentre ci si prepara alla prossima partita ha detto il suo pensiero proprio uno dei futuri protagonisti. Stiamo parlando di un talento che sa come fare la differenza e che non vede l'ora di scendere in campo. Il suo nome è Nahuel Molina e questo sono le sue dichiarazioni.

Sull'incontro

"Domenica è una partita molto difficile a Salerno, in un contesto particolare. Loro vogliono vincere, ma anche noi vogliamo arrivare più in alto. Cioffi ci sprona sempre: si va in vacanza dopo la partita. Noi continuiamo ad allenarci in vista della gara dell'Arechi".

Una partita che in molti si aspettano semplice e che invece potrebbe essere vissuta al massimo dal primo all'ultimo minuto, visto che non si vuole lasciare praticamente nulla al caso. Intanto ecco tutte le novità in avvicinamento al prossimo incontro di campionato.

Le ultime

La partita è oramai alle porte e le due squadre sono pronte per dare tutto sul campo da gioco. Il mister bianconero Gabriele Cioffi sembra aver delineato la sua formazioni ideale, ma potrebbero esserci diverse sorprese. In primis l'attacco, dove il ballottaggio tra Nestorovski e Pussetto dovrebbe essere ancora vinto dall'argentino. Inoltre bisognerà fare a meno del portiere titolare e per questo motivo al suo posto si prepara Daniele Padelli. In conclusione, non perdere tutte le novità sul calciomercato bianconero. Sono diverse le novità in vista, potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. I dettagli <<<