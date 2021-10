News Udinese – Molina in campo fa la differenza / Ecco perché…

Nahuel Molina è in grado di fare la differenza anche ad altissimi livelli. Grossi segnali positivi dopo ieri sera

In questa settimana non scende in campo la compagine bianconera in un incontro valido per il turno di Serie A. Mentre la squadra è in campo a lavorare sodo in vista del futuro e di tutte le nuove idee del mister Luca Gotti, I giocatori che sono stati convocati dalle nazionali, ci tengono in tutti i modi ad essere protagonisti e farsi notare. Non sarà sicuramente facile poi riadattarsi agli schemi del tecnico. Intanto godiamoci le loro capacità balistiche sia dentro che al di fuori della magnifica cornice della Dacia Arena. Ieri il protagonista della serata a tema bianconero è stato Nahuel Molina. Grandi giocate.

La prestazione

Il giocatore è oramai diventato un punto fisso della nazionale campione del Sud America. Infatti anche il commissario tecnico Lionel Scaloni crede moltissimo in lui a tal punto da schierarlo quasi sempre tra i titolarissimi sulla fascia destra (quella di sua competenza). Questa notte è andata in scena la prima partita della corrente pausa nazionali valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Il match vedeva sfidarsi il Paraguay e l'Argentina. Il risultato è uno 0-0, ma per tutta la prestazione il difensore argentino è stato a dir poco straordinario. Dando tutto su ogni pallone e consumando la fascia minuto dopo minuto. Sembra quasi aver ritrovato quello smalto che gli è mancato a Udine nelle ultime partite.

I prossimi appuntamenti

Prima di poter tornare in Italia ed allenarsi in vista della partita contro il Bologna che sarà Domenica 17, il giocatore deve ancora darsi da fare con la sua nazionale. Mancano due incontri , il primo contro l'Uruguay in un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel girone. Il secondo contro il Perù, a soli due giorni dal match contro i felsinei. Questa potrebbe essere una brutta gatta da pelare per il tecnico bianconero. Scopri tutte le ultime notizie nella rassegna stampa. Solo novità <<<