Udinese – Molina prepara le valigie / Il sostituto è già pronto

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match difficile, ma si vuole dare il massimo

Il team bianconero non accetta nessun tipo di calo di concentrazione, ci si avvicina progressivamente al prossimo incontro di campionato e stiamo parlando di una partita che non si può sottovalutare. La squadra vuole continuare un percorso che sta finalmente iniziando a regalare i suoi frutti. Intanto anche sul mercato ci si sta dando da fare, dato che tra poco più di un mese sarà l'ora delle trattative. La società friulana vuole difendere con le unghie e con i denti i suoi campioncini, ma per il momento ancora nulla è scontato. Resta quasi impossibile fare delle previsioni, visto che un protagonista è pronto per fare le valigie.

Nahuel Molina

Il giocatore che potrebbe partire quest'estate è proprio il fresco vincitore di una Copa America e che in questa stagione sta fornendo prestazioni davvero sublimi. Alla porta ci sono i migliori club europei che non vedono l'ora di potersi garantire un profilo come questo. La favorita sembra essere una squadra che ha puntato su un giocatore dell'Udinese già la scorsa stagione, stiamo parlando dell'Atletico Madrid di Rodrigo De Paul e del Cholo Simeone. Resta alle porte anche la vecchia signora di Max Allegri che sta cercando un nuovo elemento per la fascia destra. Intanto Pierpaolo Marino sta provando in tutti i modi ad assicurarsi il suo sostituto. Un nome che farà parlare di se.

Il sostituto

In caso di partenza da parte del numero 16, l'alternativa potrebbe essere già in casa. Arrivato l'anno scorso nel finale di mercato, in questa stagione non ha avuto grande spazio e di conseguenza si è dovuto accontentare di un ruolo da comprimario. Stiamo parlando di Brandon Soppy che non vede l'ora di poter trovare più spazio per poter far vedere a tutti le sue qualità. Intanto ci si prepara all'inizio delle trattative per l'acquisto di Molina.