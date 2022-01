Notizie Udinese – Molina protagonista / Perez invece…

Questa notte, si è disputato il match tra il Cile e l'Argentina di Nahuel Molina e Nehuen Perez. Ecco come è andata. Tutte le ultime novità

L'Argentina ha affrontato il Cile nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. La gara si è messa subito in discesa per i ragazzi di Lionel Scaloni che dopo nove minuti sono passati in vantaggio grazie ad uno splendido gol da fuori area di Angel Di Maria. I padroni di casa del Cile non si sono abbattuti ed al 20' hanno trovato la rete dell'1-1: ottimo cross dalla destra di Nunez e colpo di testa vincente di Ben Brereton. Tuttavia, il pareggio è durato solo un quarto d'ora. Al 35', infatti, l'Albiceleste è tornata in vantaggio con il tap in vincente di Lautaro Martinez. Nella ripresa, i ragazzi di Lasarte hanno provato a segnare il 2-2, ma Emiliano Martinez ha detto no. Bella vittoria dell'Argentina. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, la serata di Nahuel Molina e Nehuen Perez.