Udinese – Momentaccio per Walace / Derubato mentre era in campo

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Questo non toglie nulla al momentaccio che vive Walace: il punto

Redazione

Il centrocampista bianconero Walacesta vivendo un periodo tutt'altro che fortunato. Dopo il brutto incidente in macchina di un mese fa, dove fortunatamente è uscito completamente illeso, ieri sera un'altra disgrazia. Mentre era in campo per cercare di vincere l'incontro con il Lecce dei malviventi sono entrati nella sua abitazione, svaligiandola completamente. Sicuramente non un bel momento per il brasiliano che quando è tornato a casa si è trovato la casa completamente a soqquadro e soprattutto un conto bello importante. Si parla di quasi 200 000 euro di furto tra gioielli, abiti firmati ed anche qualche orologio. Ecco il resoconto dell'incidente.

Subito dopo l'incontro (terminato per 1-1) il giocatore brasiliano si è diretto verso casa e quello che ha trovato è stato tutt'altro che piacevole. La porta d'ingresso forzata e di conseguenza aperta e dentro tutto svaligiato, anche i beni più cari al centrocampista difensivo. Come detto in precedenza si tratta di un periodo proprio poco fortunato per uno dei perni centrali della squadra guidata da Andrea Sottil. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Udine. Adesso si analizzeranno tutte le telecamere della città ed anche della zona per poter trovare un colpevole a tutta questa vicenda.

Le ripercussioni — Sicuramente l'ennesimo brutto momento passato in Italia, non potrà fare altro che mettere il giocatore con le valigie pronte verso l'uscita. Già da diverso tempo si parla di addio e queste vicissitudini capitate nell'ultimo mese potrebbero portare il brasiliano ad accelerare il processo che porta alla cessione definitiva. Lui vorrebbe ritornare in Brasile dalla sua famiglia, scopriremo solo nei prossimi mesi se possano esserci delle novità anche sotto questo punto di vista.