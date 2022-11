News Udinese – Walace nella top 11: da panchinaro a fulcro della mediana

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il match di venerdì sera ha un solo risultato possibile: la vittoria. Il team friulano sa benissimo che non può permettersi altri passi falsi e di conseguenza sta studiando l'avversario nel miglior modo possibile. I tre punti servono come il pane, soprattutto per poter rimanere in alta classifica e continuare a mettere in difficoltà tutte le grandi del nostro torneo. Sono quattro i match senza vittoria (di fila) per l'Udinese , cinque se contiamo anche la sconfitta con il Monza in Coppa Italia. Ecco perché contro il Lecce ci si aspetta una prova di grande forza e soprattutto coraggio. Nel frattempo il centrocampista Walace è stato insignito di un premio per la grande prestazione contro la Cremonese. Ecco di cosa stiamo parlando.