Sassuolo-Udinese | Il momento di forma della squadra allenata da Dionisi

Il punto della situazione sui prossimi avversari in campionato dei bianconeri. Tutto quello che c'è da sapere

Inizio a singhiozzo per la squadra di Alessio Dionisi, che dopo la vittoria contro il Lecce ha collezionato tre pareggi consecutivi con Spezia, Milan e Cremonese. L'addio in estate di giocatori importanti come Raspadori e Scamacca, insieme all'infortunio occorso a Berardi contro i rossoneri, hanno sicuramente condizionato l'avvio degli emiliani, ora in cerca di collaudare i nuovi meccanismi tattici. Dal mercato, invece, è arrivato Pinamonti, acquistato per 20 milioni di euro dai nerazzurri. Adesso tocca affrontare l'Udinese, una delle squadre più in forma del campionato.

Il perno del centrocampo neroverde rimane l'asse formato da Maxime Lopez e Frattesi, rimasto dopo le lusinghe arrivate dalla squadra allenata da Josè Mourinho. A completare il reparto sta trovando molto spazio in questo inizio campionato Thorstvedt, centrocampista arrivato dal Genk. Molto probabilmente però domenica non ci sarà, a causa di un infortunio rimediato contro la Cremonese. Al suo posto ecco pronto Matheus Henrique, mezz'ala tecnica spesso utilizzata a gara in corso da Dionisi.

Occhio a Laurientè

Rispetto alla scorsa stagione, il Sassuolo sta avendo una discreta fatica a trovare la via del gol. Solo tre le reti segnate dalla formazione emiliana in questa Serie A, 3 in meno rispetto allo scorso anno. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni di mercato, è arrivato dal Lorient Armand Laurentiè, esterno d'attacco puro, capace di giocare in entrambe le corsie (6 gol e 2 assist in Ligue 1). Già con la Cremonese il giocatore ha dato prova delle sue potenzialità, sfiorando la rete in più di un'occasione. Toccherà ad Udogie frenare le sue iniziative sulla destra. Ora starà all'Udinese dare continuità alle prestazioni viste in settimana contro i giallorossi e contro i viola, contro una formazione sulla carta simile a quella di Sottil. Dopo la conferma dell'infortunio di Masina, però, deve trovare una soluzione sul mercato il direttore Pierpaolo Marino. Ecco sei difensori messi sotto osservazione <<<