Udinese – Momento rinnovi, chi sarà il prossimo a prolungare: rassegna

Il team bianconero sta lavorando intensamente sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che dopo un grande avvio ha ancora intenzione di fare la differenza e mettere tutto sul campo da gioco per poter collezionare un risultato che manca da tantissimo tempo: l'Europa .

In questi giorni ci si sta portando avanti anche sotto il punto di vista delle trattative di mercato. Prima di fiondarsi su qualche nuovo campioncino, si sta cercando di risolvere ogni tipo di problema in casa. Proprio ieri è arrivato il secondo rinnovo molto importante. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa <<<