Udinese – Mondiale Under 20 con luci e ombre / Il punto sulle zebrette

L'Udinese continua ad osservare attentamente i suoi due gioiellini al Mondiale Under 20. La squadra di mister Carmine Nunziata continua a lavorare in maniera egregia e proprio ieri sera ha staccato il pass per le semifinali. Un risultato di grandissimo prestigio che non può fare altro che aumentare le aspettative si questi ragazzi anche in ottica futura. Tra i tanti giocatori che hanno sorpreso grazie alle loro giocate c'è anche Simone Pafundi. Nelle ultime partite, il classe 2006 è stata messo da parte per fare spazio a Francesco Pio Esposito. Ora vedremo se nei prossimi match tornerà ad avere un ruolo importante dal primo minuto. Dall'altra parte c'è un Matheus Martins che con la sua dieci ha messo a referto un altro assist ieri sera. Solo che il suo Brasile si è fatto rimontare da Israele ed è ufficialmente fuori dalla competizione. Un brutto colpo per la squadra che partiva con i favori del pronostico. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Ecco le parole di Sottil in conferenza stampa <<<