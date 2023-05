Notizie Udinese – Pafundi e Martins passano i gironi / I prossimi avversari

Simone Pafundi e Matheus Martins passano i gironi del Mondiale under 20 che si sta disputando in Argentina. Una sfida avvincente quella tra Brasile ed Italia che alla fine non ha visto né vincitori né vinti, visto che entrambe le società si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Adesso si inizia a pensare ai prossimi match, ma i tifosi dell'Udinese non possono fare altro che concentrarsi sulle grandi prestazioni dei loro giovani. Prima Simone Pafundi e poi Martins hanno giocato delle partite davvero incredibili, questo fa ben sperare soprattutto in ottica futura. Per il centrocampista classe 2006 è arrivato un solo assist, ma nel corso delle partite ha dimostrato di avere i numeri per poter fare la differenza. Discorso diverso per Martins, visto che contro l'Italia ha deluso ma contro la Repubblica Dominicana ha giocato un match spaventoso. Un gol e un assist per la vittoria finale di 6-0. Adesso non possiamo fare altro che attendere i loro prossimi avversari. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal match di campionato giocato ieri. Ecco le pagelle di Salernitana-Udinese <<<