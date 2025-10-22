Notizie Udinese – Il Mondiale Under 17 si veste di bianconero: tutti i dettagli

Il calciatore messo sotto osservazione è Abdoulaye Camara che giocherà la competizione più importante con la maglia della Francia. Non stiamo parlando del Mondiale che si giocherà in America quest’estate, ma di quello under 17. Una notizia importante per la squadra bianconera che dopo due rappresentanti nella massima competizione under 20 ne ha un altro in quella per i ragazzi ancora più giovani. Senza ombra di dubbio un segnale su quanto la squadra sia costruita per il futuro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul futuro di Inter Bravo <<<