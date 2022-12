News Udinese | Mondiali: nell’Argentina brillano due ex bianconeri

Giornata storica per l'Albiceleste che torna a giocarsi una finale Mondiale dopo le disfatte di Brasile 2014 e Italia 90. Nella serata di ieri è andata in scena la prima semifinale del torneo, con l'Argentina che si è imposta per 3-0 sulla Croazia. Gara mai in discussione per gli uomini di Scaloni, bravi nello sfruttare tutte le occasioni concesse dagli avversari. La squadra guidata da Leo Messi è dunque la prima finalista del torneo e cercherà una vittoria che manca da 36 anni. Ancora una volta ottime prestazione anche per i due ex bianconeri De Paul e Molina, ormai punti fermi dell'undici titolare del CT Scaloni.