Udinese | Mondiali: domani Argentina-Croazia – Le condizioni di De Paul

I due ex giocatori dei bianconeri sono autentici protagonisti della cavalcata dell'Albiceleste. De Paul però rimane in dubbio per domani

Redazione

L'Albiceleste è a un passo dalla quinta finale di un Mondiale della propria storia. La vittoria ai rigori contro l'Olanda scaccia la paura e trasforma la gara con la Croazia nell'ultima occasione per Messi di vincere il torneo iridato. La Pulga è l'autentico trascinatore della Seleccìon, con l'assist e il gol del momentaneo 2-0 e ora dovrà vedersela contro la finalista del 2018, capace di eliminare una corazzata come il Brasile.

Nota positiva ancora l'ex bianconero che nonostante gli acciacchi ha dato prova di essere essenziale nello scacchiere di Scaloni. De Paul è stato ancora tra i migliori in campo, risultando un motore inesauribile in mezzo al campo. L'ex numero 10 dei friulani pare aver riacquistato lo spunto dei giorni migliori, reinventandosi in una collocazione tattica che lo vede più interditore che fantasista. Anche Molina sta vivendo un periodo di forma invidiabile, essendo l'autore del primo gol contro l'Olanda e protagonista di una gara positiva in entrambe le fasi di gioco.

Le condizioni di De Paul — Alla vigilia della semifinale contro la Croazia, il C.t. dell'Argentina Lionel Scaloni ha analizzato i temi della gara e, in merito alla disponibilità dei suoi giocatori, ha rassicurato su Di Maria e De Paul, essenziali nelle sue gerarchie tattiche: "Oggi avremmo una panoramica più chiara su come stanno, però sono disponibili e in condizione di giocare". Nel frattempo non perdere le ultime sull'affare Martins <<<