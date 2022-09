Hellas-Udinese | Montipò: “Ai bianconeri toglierei sicuramente Deulofeu”

Lorenzo Montipò, portiere del Verona, ha rilasciato un'intervista a L'Arena dove ha parlato dell'avversario di lunedì sera

Redazione

Mancano poco più di due giorni al posticipo di Serie A tra Udinese e Hellas Verona. I bianconeri arrivano alla trasferta del Bentegodi reduci da cinque vittorie consecutive e non hanno alcuna intenzione di fermarsi proprio ora. I gialloblù, dal canto loro, sono in cerca della seconda vittoria in campionato dopo quella ottenuta quasi un mese fa contro la Sampdoria per 2-1.

Della partita e del momento dei veneti ha parlato Lorenzo Montipò, portiere del Verona, che ha rilasciato un'intervista a L'Arena, dove ha descritto l'Hellas come una squadra di grandi tiratori: "Gran mancino quello di Hrustic. Il capitano calcia molto bene con l’effetto ma il più pericoloso è Verdi. Simone usa con naturalezza entrambi i piedi e quindi non sai mai cosa aspettarti". L'ex numero uno del Benevento ha poi proseguito parlando di Hien, giovane centrale lanciato da Cioffi in questa stagione: "Hien? Isak mi ha impressionato molto. Ha avuto un ambientamento velocissimo, forte fisicamente e tecnicamente. Complimenti al vivaio gialloblù e al club e soprattutto al mister che non ha avuto paura nel lanciare i giovani. Una cosa è certa, se non si rischia non si può mai capire se un ragazzo potrà o meno diventare un calciatore di Serie A".

L'Udinese è la più in forma del torneo

Infine Montipò ha affrontato il tema della sfida contro i bianconeri: "Arriva una delle formazioni più in forma del torneo. La vera sorpresa di questo inizio. È un gruppo molto fisico, forte in ogni reparto. Sottil tra l’altro ha trovato il modo di far rendere meglio gli attaccanti. Chi toglierei? Senza dubbio Deulofeu, tra gli avversari più pericolosi". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Si continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato e lo si fa attraverso dei veri e propri test match. Proprio ieri i giocatori sono scesi in campo. Ecco come è andato l'incontro con il Chions <<<