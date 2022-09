Notizie Udinese | Test amichevole contro il Chions: Nestorovski ne fa 5

I bianconeri hanno giocato contro il Chions , formazione friulana che milita nel campionato d’Eccellenza. Test che è servito soprattutto per i nazionali che hanno potuto riprendere il filo dei meccanismi tattici di Sottil . Dato fondamentale, soprattutto in vista di una sfida che va affrontata come crocevia per conoscere i veri obiettivi dei friulani.

Amichevole che è stata per lo più una sgambata per tornare a testare il ritmo partita. Per i ragazzi di Sottil è arrivata naturalmente un'altra larga vittoria, terminata col punteggio di 10-2. Dopo un'auto rete iniziale a segno per cinque volte Nestorovski, oltre a Lovric (doppietta), Arslan e Makengo. Questo, a dimostrazione del fatto, come se ce ne fosse ancora bisogno, che l'attaccante macedone è caldo e pronto per aiutare i suoi compagni a raggiungere obiettivi insperati. Può rivelarsi una soluzione importante per l'ex tecnico dell'Ascoli, soprattutto a gara in corso. Per la compagine dilettantistica, invece, sono andati a segno De Anna e Stosic. Domani, per i bianconeri, ci sarà in programma una seduta pomeridiana.