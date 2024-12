Monza 1-2 Udinese | Il commento: Bijol-Lucca per tornare a sinistra

Sfida fondamentale in quel di Monza tra la compagine di Alessandro Nesta e quella guidata da mister Kosta Runjaic. Un match che per i bianconeri vale doppio (viste le numerose assenze). Passiamo al commento della prima frazione di gioco.

I bianconeri partono subito fortissimo e dopo pochi minuti firmano la rete del vantaggio con Lorenzo Lucca. Un'azione che parte dai piedi di Ekkelenkamp, scarico su Zemura che con un cross perfetto arriva a servire il bomber italiano che batte il connazionale Turati. Qualche istante dopo anche la rete del raddoppio, in questo caso però è brava la terna arbitrale ad individuare il fuorigioco ed annullare la doppietta dell'attaccante ex Pisa. L'Udinese si difende bene con un inedito 4-4-2. I bianconeri provano a fare male in contropiede e ci riescono grazie a diverse ottime riaggressioni. Il Monza si fa vedere con diversi tiri da fuori che però non bastano per impensierire Sava. Passiamo al racconto della seconda frazione <<<