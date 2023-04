Udinese-Monza / Le formazioni ufficiali: torna Success dal primo minuto

L'Udinese è pronto a prendersi la rivincita dopo il match di Coppa Italia contro il Monza di Raffaele Palladino. I friulani non stanno affrontando un bel momento dopo la pesante sconfitta contro il Bologna e di conseguenza serve necessariamente invertire la rotta. Sicuramente non sarà un incontro semplice e bisognerà dare tutto per potersi portare a casa i tre punti finali. Come detto dal tecnico bianconero in conferenza stampa, mancano ancora dieci partite e devono essere affrontate come dieci finali. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere le decisioni dei due mister in vista dell'incontro odierno. Ecco le formazioni ufficiali.

Le scelte dei due tecnici

Andrea Sottil non si prende rischi e mette sul campo da gioco il miglior undici a disposizione. Ritorna la difesa titolare che tanto bene ha fatto sin da inizio stagione e al loro fianco ci saranno altri calciatori molto importanti come Walace e Success che da inizio anno stanno sorprendendo. Diverse le scelte, invece, per il tecnico del Monza Raffaele Palladino. In questo caso cambia tutto. La squadra non si affida ad una punta pesante, ma tenta un valso nueve con Mattia Valoti che ricoprirà il ruolo di centravanti di movimento. Allo stesso tempo questa sarà una grande occasione per un calciatore come Valentin Antov che ad oggi non ha trovato molto spazio, ma è pronto per prendersi la sua rivincita. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime su questo incontro di campionato. Ecco le parole del centrocampista Walace nel prepartita <<<