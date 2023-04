Udinese-Monza / Probabili formazioni: le scelte di Sottil e Palladino

L'Udinese di Andrea Sottil vuole assolutamente cancellare l'ultima prestazione contro il Bologna e per farlo domani avrà un'occasione ghiottissima visto che giocherà contro il Monza di Raffaele Palladino tra le mura amiche della Dacia Arena. Ci si aspetta un incontro di assoluto livello sotto tutti i punti di vista. Le due formazioni giocheranno a viso aperto visto che non hanno nulla da perdere e di conseguenza potrebbe uscire un match aperto ai colpi di scena ed anche un risultato finale largo. Cambiando rapidamente discorso, però, non possiamo perdere tutte le scelte di formazione dei due tecnici. Ecco le probabili di Udinese e Monza.

I dubbi dei due tecnici

Per quanto riguarda i bianconeri il dubbio più grosso è quello che riguarda il centrocampista che dovrà sostituire lo squalificato Roberto "El Tucu" Pereyra. La squadra si vuole affidare ad un giocatore di esperienza e proprio per questo verrà escluso a priori Simone Pafundi. Al suo posto, invece, è un ballottaggio a due tra Sandi Lovric e Tolgay Arslan. Il primo è ancora favorito sul secondo, anche perché lo sloveno ha una grande voglia di riscatto dopo la pessima prestazione (in un ruolo non suo) contro il Bologna. Per la squadra di Palladino, invece, il punto di domanda è quello che accompagna la scelta della prima punta. Difficile non affidarsi a Petagna, ma a quanto pare sembra essere favorito il bomber danese Gytkjaer. Passando al mercato, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri. Marino ha trovato il nuovo Handanovic <<<