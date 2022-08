Monza-Udinese / Lovric parla nel prepartita: “Noi vogliamo vincere”

Il giocatore sloveno è pronto per il suo primo incontro da titolare con la maglia dell'Udinese. Oggi la partita è importantissima per tutte e due le compagini che scenderanno sul terreno di gioco. Da una parte ci saranno i bianconeri alla ricerca della prima vittoria in campionato e della prima vittoria in Serie A per il mister Andrea Sottil. Dall'altra i brianzoli del Monza che non vedono l'ora di conquistare i primi storici punti nella massima categoria del calcio italiano. Prima dell'incontro, come dichiarato in precedenza, ha detto la sua uno dei nuovi acquisti bianconeri. Il suo nome è Sandi Lovric e non vede l'ora di iniziare a fare la differenza, ecco le sue dichiarazioni.