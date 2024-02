Udinese-Monza / Le parole di Payero: “Oggi dobbiamo vincere…”

La sfida tra il Monza di Raffaele Palladino e l'Udinese di Gabriele Cioffi è pronta per prendere il via definitivo. Ecco le parole di Payero

"Sappiamo che dobbiamo vincere, dovremo essere concentrati come nella partita contro il Bologna. Sono sicuro che faremo bene". Il calciatore ha poi continuato parlando del ruolo che ricopre all'interno di questa Udinese: "Mi piace ricoprire il ruolo che mi chiede il mister". In conclusione ha specificato cosa dovrebbe migliorare sotto il punto di vista del gioco: "Devo calciare in porta ma anche aiutare i compagni in difesa".